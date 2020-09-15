Трамп заявляет, что собирался ликвидировать Асада, однако его отговорил глава Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад выступал за то, чтобы организовать операцию по ликвидации президента Сирии Башара Асада, однако в итоге отказался от этой задумки.
"Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис (Джеймс Мэттис, возглавлявший Пентагон на момент обсуждения плана - ИФ) был против. Мэттис - крайне переоцененный генерал", - сказал Трамп в интервью Fox News.
План по устранению президента Асада разрабатывался в 2017 году. Трамп отметил, что в итоге не сожалеет о том, что он не был реализован, учитывая, что гарантий успеха плана не было.
Американские СМИ отмечают, что в 2018 году Трамп публично заверял, что сообщения СМИ об американских планах по устранению Асада не соответствуют действительности.
Баку и Стокгольм обсуждают визит главы МИД Швеции в Азербайджан в 2021 году
Переговоры по Карабаху зашли в тупик из-за действий Армении – глава МИД Азербайджана
В Азербайджане подготовят новый Нацплан по борьбе с коррупцией
Миссия МВФ в октябре продолжит оценку выполнения Грузией программы EFF
Минфин Азербайджана внес в кабмин проект госбюджета-2021
Нефтяные цены растут, несмотря на опасения по поводу спроса, Brent - $39,84 за баррель
Большинство американцев не доверяют заявлениям Трампа о вакцине против COVID-19 - опрос
Число браков в Азербайджане за 7 месяцев сократилось на 41,4%, разводов – на 15,4%
В кишиневских лицеях с начала учебного года сотни заразившихся COVID-19 - мэрия
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) заработают на бесконтактных платежах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори