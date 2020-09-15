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Карабахский конфликт 15.09.2020 19:26

Переговоры по Карабаху зашли в тупик из-за действий Армении – глава МИД Азербайджана

Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта зашли в тупик, считает министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Байрамов во вторник провел встречу с послом Франции в Баку Закари Гроссом, сообщает МИД Азербайджана.

«Глава МИД Азербайджана предоставил французскому послу текущую ситуацию вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. По его словам, провокационные и безответственные действия Армении завели в тупик переговоры по урегулированию конфликта. Кроме этого, в последнее время Армения активно вооружается, что является показателем ее заинтересованности в новых провокациях», - отмечается в сообщении.

Глава МИД также выразил сожаление тем фактом, что сопредседатели Минской группы не реагируют на провокационные действия Армении, которые направлены на эскалацию напряженности.

Гросс, в свою очередь, подчеркнул, что Франция заинтересована в обеспечении мира и стабильности в регионе. Он отметил, что Париж также не доволен отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Посол передал Байрамову приглашение главы МИД Франции посетить с официальным визитом Париж.

«Собеседники на встрече обменялись мнениями по сотрудничеству в политической сфере, экономике, энергетики, торговле, гуманитарным связям. Кроме этого, стороны отметили заинтересованность в продолжении политических консультаций, полного использования экономического потенциала», - подчеркивает МИД Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]