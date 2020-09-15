Контракты на $750 млн планируется подписать на сентябрьском форуме регионов Беларуси и РФ

Контракты на сумму около $750 млн планируется подписать на VII форуме регионов Белларуси и России.
"Планируется, что на полях форума будет заключено контрактов на сумму порядка $750 млн", - сообщил журналистам заместитель председателя Совета республики, председатель оргкомитета по подготовке и проведению форума с белорусской стороны Анатолий Исаченко. Он отметил, что ожидаемая сумма больше той, что была достигнута по итогам форума регионов в прошлом году (тогда было подписано контрактов на сумму около $500 млн - ИФ).
По словам Исаченко, к форуму регионов подготовлено около 70 соглашений и контрактов. Часть из них будет подписана на его "полях". Общее число участников составит около 250 человек.
Вице-спикер обратил внимание, что "из-за коронавирусной ситуации формат проведения форума несколько изменится". "Секции в первый день пройдут в режиме видеоконференции, второй день форума пройдёт в режиме оффлайн", - сказал Исаченко.
Как сообщалось, форум регионов пройдёт 28-29 сентября в Минске. Секции форума пройдут по пяти тематическим направлениям.
Ранее сообщалось, что в работе форума ожидается участие президентов двух стран.
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