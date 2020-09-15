Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0221 RUR   0.0226 GBR   2.1869 TRY   0.2271

Цена на нефть

$/bbl   14.09 WTI 37.26 -0.07 Brent 39.61 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.09.2020 20:51

Контракты на $750 млн планируется подписать на сентябрьском форуме регионов Беларуси и РФ

Контракты на сумму около $750 млн планируется подписать на VII форуме регионов Белларуси и России.

"Планируется, что на полях форума будет заключено контрактов на сумму порядка $750 млн", - сообщил журналистам заместитель председателя Совета республики, председатель оргкомитета по подготовке и проведению форума с белорусской стороны Анатолий Исаченко. Он отметил, что ожидаемая сумма больше той, что была достигнута по итогам форума регионов в прошлом году (тогда было подписано контрактов на сумму около $500 млн - ИФ).

По словам Исаченко, к форуму регионов подготовлено около 70 соглашений и контрактов. Часть из них будет подписана на его "полях". Общее число участников составит около 250 человек.

Вице-спикер обратил внимание, что "из-за коронавирусной ситуации формат проведения форума несколько изменится". "Секции в первый день пройдут в режиме видеоконференции, второй день форума пройдёт в режиме оффлайн", - сказал Исаченко.

Как сообщалось, форум регионов пройдёт 28-29 сентября в Минске. Секции форума пройдут по пяти тематическим направлениям.

Ранее сообщалось, что в работе форума ожидается участие президентов двух стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, РЕГИОНЫ, ФОРУМ


Похожие новости


Силовой резерв РФ близ границы с Белоруссией возвращается в места постоянной дислокации - Песков Путин и Лукашенко не обсуждали размещение в Белоруссии российских баз в обмен на поддержку белорусского главы - Песков Россия считает конституционную реформу в Белоруссии оптимальной для организации диалога с гражданским обществом - Лавров Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об использовании совместной группировки войск в случае угрозы с Запада Путин ожидает, что силовой резерв для Беларуси не понадобится - Песков Лавров нашел неконструктивной программу Тихановской

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]