Контракты на $750 млн планируется подписать на сентябрьском форуме регионов Беларуси и РФ

Контракты на сумму около $750 млн планируется подписать на VII форуме регионов Белларуси и России.

"Планируется, что на полях форума будет заключено контрактов на сумму порядка $750 млн", - сообщил журналистам заместитель председателя Совета республики, председатель оргкомитета по подготовке и проведению форума с белорусской стороны Анатолий Исаченко. Он отметил, что ожидаемая сумма больше той, что была достигнута по итогам форума регионов в прошлом году (тогда было подписано контрактов на сумму около $500 млн - ИФ).

По словам Исаченко, к форуму регионов подготовлено около 70 соглашений и контрактов. Часть из них будет подписана на его "полях". Общее число участников составит около 250 человек.

Вице-спикер обратил внимание, что "из-за коронавирусной ситуации формат проведения форума несколько изменится". "Секции в первый день пройдут в режиме видеоконференции, второй день форума пройдёт в режиме оффлайн", - сказал Исаченко.

Как сообщалось, форум регионов пройдёт 28-29 сентября в Минске. Секции форума пройдут по пяти тематическим направлениям.

Ранее сообщалось, что в работе форума ожидается участие президентов двух стран.