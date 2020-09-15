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ТЭК 15.09.2020 19:52

Нефтяные цены растут, несмотря на опасения по поводу спроса, Brent - $39,84 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник, несмотря на ухудшение прогнозов спроса МЭА и ОПЕК.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:54 во вторник составляет $39,84 за баррель, что на $0,23 (0,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,28 (0,75%) - до $37,54 за баррель.

Как отмечает Trading Economics, поддержку рынку оказывает ослабление доллара США и опасения перебоев с поставками нефти из Мексиканского залива из-за приближающегося урагана Салли.

Национальная служба предупреждения об ураганах (National Hurricane Center, NRC) США ожидает, что ураган во вторник пройдет около у юго-восточного побережья штата Луизина.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, на которые ссылается MarketWatch, по состоянию на понедельник было остановлено около 21,4% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз снижения спроса на нефть в текущем году с 8,1 млн баррелей в сутки до 8,4 млн б/с.

"Увеличение числа случаев заболеваний COVID-19 во многих странах, локальные меры изоляции, продолжающая дистанционная работа и слабый сектор авиаперевозок привели к пересмотру наших оценок спроса на третий и четвертый кварталы в сторону понижения на 0,1 и 0,6 млн баррелей в день соответственно", - говорится в отчете МЭА.

Тем временем, ОПЕК в понедельник понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам, глобальное потребление нефти в этом году сократится на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 90,2 млн б/с. Ранее ОПЕК прогнозировала снижение спроса на 9,1 млн б/с в этом году.

Организация также ухудшила прогноз на 2021 год.

Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ запланирована на 17 сентября, однако аналитики не ожидают больших перемен по ее итогам, пишет S&P Global Platts.

"Мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется в четверг, и, хотя обеспокоенность по поводу цены Brent должна была возрасти, мы не ожидаем никаких изменений в графике сокращения добычи. ОПЕК+ займет позицию "ждать и надеяться" по крайней мере в этом месяце", - сказал аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Oanda Джеффри Хэлли.

Однако, как считают аналитики Commerzbank, "более существенные сокращения будут необходимы с октября, поскольку спрос значительно ниже, чем ожидалось ранее".

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Тэги: НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]