Уровень бедности в США в 2019г упал до рекордного минимума, но пандемия может перечеркнуть успехи

Уровень бедности в США в 2019 году снизился до 10,5% с 11,8% годом ранее и стал минимальным с начала наблюдений в 1959 году, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Бюро переписи населения США.
Снижение показателя наблюдалось пятый год подряд. В 2014 году он составлял 14,8%.
Число американцев, живущих за чертой бедности, в прошлом году сократилось на 4,2 млн, до 34 млн.
Снижение уровня бедности наблюдалось во всех группах: среди лиц азиатского происхождения - на 2,8 п.п., до 7,3%, латиноамериканцев - на 1,8 п.п., до 15,7%, афроамериканцев - на 2 п.п., до 18,8%.
Показатель, учитывающий государственную поддержку, указал на уровень бедности чуть выше 11,7% по итогам 2019 года.
Медианный годовой доход домохозяйств в 2019 году вырос на 6,8% - до $68703. Количество жителей страны, не имеющих медицинской страховки, сократилось до 26,1 млн с 27,5 млн в 2018 году.
Однако результаты, достигнутые за последние пять лет, находятся под угрозой из-за пандемии, поскольку десятки миллионов американцев потеряли работу, отмечает MarketWatch. Согласно данным министерства труда страны, в конце августа более 13 млн американцев продолжали получать пособия по безработице.
Рост бедности, по крайней мере временно, могут сдержать увеличенные государственные пособия, однако их выплаты могут прекратиться, если Конгресс не достигнет соглашения по новому пакету мер поддержки экономики США.
Баку и Стокгольм обсуждают визит главы МИД Швеции в Азербайджан в 2021 году
Переговоры по Карабаху зашли в тупик из-за действий Армении – глава МИД Азербайджана
В Азербайджане подготовят новый Нацплан по борьбе с коррупцией
Миссия МВФ в октябре продолжит оценку выполнения Грузией программы EFF
Минфин Азербайджана внес в кабмин проект госбюджета-2021
Нефтяные цены растут, несмотря на опасения по поводу спроса, Brent - $39,84 за баррель
Большинство американцев не доверяют заявлениям Трампа о вакцине против COVID-19 - опрос
Число браков в Азербайджане за 7 месяцев сократилось на 41,4%, разводов – на 15,4%
В кишиневских лицеях с начала учебного года сотни заразившихся COVID-19 - мэрия
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) заработают на бесконтактных платежах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори