Уровень бедности в США в 2019г упал до рекордного минимума, но пандемия может перечеркнуть успехи

Уровень бедности в США в 2019 году снизился до 10,5% с 11,8% годом ранее и стал минимальным с начала наблюдений в 1959 году, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Бюро переписи населения США.

Снижение показателя наблюдалось пятый год подряд. В 2014 году он составлял 14,8%.

Число американцев, живущих за чертой бедности, в прошлом году сократилось на 4,2 млн, до 34 млн.

Снижение уровня бедности наблюдалось во всех группах: среди лиц азиатского происхождения - на 2,8 п.п., до 7,3%, латиноамериканцев - на 1,8 п.п., до 15,7%, афроамериканцев - на 2 п.п., до 18,8%.

Показатель, учитывающий государственную поддержку, указал на уровень бедности чуть выше 11,7% по итогам 2019 года.

Медианный годовой доход домохозяйств в 2019 году вырос на 6,8% - до $68703. Количество жителей страны, не имеющих медицинской страховки, сократилось до 26,1 млн с 27,5 млн в 2018 году.

Однако результаты, достигнутые за последние пять лет, находятся под угрозой из-за пандемии, поскольку десятки миллионов американцев потеряли работу, отмечает MarketWatch. Согласно данным министерства труда страны, в конце августа более 13 млн американцев продолжали получать пособия по безработице.

Рост бедности, по крайней мере временно, могут сдержать увеличенные государственные пособия, однако их выплаты могут прекратиться, если Конгресс не достигнет соглашения по новому пакету мер поддержки экономики США.