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Дальнее зарубежье 15.09.2020 20:15

Введенные в 2018 году США пошлины на китайские товары на сумму в $250 млрд не отвечают нормам международного права - ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) пришла к выводу, что пошлины на сумму в $250 млрд, введенные США в 2018 году в отношении товаров из КНР, не соответствуют правилам международной торговли, сообщают во вторник западные СМИ.

Согласно вердикту Органа по разрешению споров ВТО, США теперь необходимо "привести свои действия в соответствие со своими обязательствами".

СМИ напоминают, что эти американские пошлины в 2018 году обозначали начало торгового конфликта между США и КНР.

Между тем, данный вердикт ВТО, отмечают СМИ, стал одним из первых постановлений организации в связи с жалобами многих стран на то, что власти США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из этих стран.

В свою очередь в Вашингтоне подвергли критике решение ВТО по пошлинам и заявили, что ВТО полностью неспособно привлечь КНР к ответственности за ее торговую политику.

"Соединенным Штатам нужно позволить защищать себя от несправедливых торговых практик, и администрация Трампа не позволит Китаю использовать ВТО, чтобы злоупотреблять в своих интересах американскими рабочими, бизнесменами, фермерами и владельцами животноводческих хозяйств", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

В середине января 2020 года после почти двух лет торговой войны США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. Согласно ему, Китай обязался увеличить закупки американских товаров примерно на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года, включая сельскохозяйственную и промышленную продукцию, энергетику и услуги.

Однако в конце июня американская газета The Wall Street Journal писала, что Пекин стремится донести до Вашингтона мысль о том, что чрезмерное вмешательство Штатов в дела КНР может поставить под угрозу закупку Китаем американской продукции агропромышленного комплекса, а также других товаров, в рамках первой фазы торговой сделки.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВТО, США, КИТАЙ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]