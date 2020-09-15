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Это интересно 15.09.2020 22:59

Цены на жилую недвижимость в Великобритании могут упасть на 14% в 2021г

Цены на жилую недвижимость в Великобритании существенно снизятся в 2021 году после окончания действия мер господдержки, которые были направлены на то, чтобы дать толчок экономике после выхода из карантина, полагают эксперты Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR).

По их прогнозам, средняя стоимость жилья упадет примерно на 14% по сравнению с уровнями текущего года. При этом снижение начнется ближе к концу 2020 года и продолжится в первом полугодии следующего года, хотя возможны кратковременные подъемы цен.

В начале сентября крупнейшее ипотечное общество страны Nationwide Building Society сообщало, что цены на жилье в Великобритании в августе подскочили на максимальную величину более чем за 16 лет благодаря рекордно низким ставкам ипотечного кредитования и отложенному спросу, вызванному самоизоляцией жителей из-за пандемии COVID-19.

Средняя стоимость жилья выросла на 2% относительно июля, что стало максимальным месячным повышением с февраля 2004 года. В годовом выражении скачок цен составил 3,7% - это самый значительный прирост с февраля 2017 года.

В результате средняя цена дома в августе достигла 224,1 тыс. фунтов стерлингов (около $300 тыс.). Это рекорд с момента начала ведения расчетов в 1991 году. Для сравнения, десять лет назад жилье в среднем стоило 170 тыс. фунтов.

Тем не менее, как говорится в отчете CEBR, большинство факторов, толкающих цены вверх, носят временный характер, включая налоговые льготы. В частности, ключевая госпрограмма по сохранению 9,6 млн рабочих мест, помогавшая поддерживать спрос на рынке недвижимости, должна завершиться в следующем месяце, отмечает агентство Bloomberg.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДОМА, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]