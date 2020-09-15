Цены на жилую недвижимость в Великобритании могут упасть на 14% в 2021г

Цены на жилую недвижимость в Великобритании существенно снизятся в 2021 году после окончания действия мер господдержки, которые были направлены на то, чтобы дать толчок экономике после выхода из карантина, полагают эксперты Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR).
По их прогнозам, средняя стоимость жилья упадет примерно на 14% по сравнению с уровнями текущего года. При этом снижение начнется ближе к концу 2020 года и продолжится в первом полугодии следующего года, хотя возможны кратковременные подъемы цен.
В начале сентября крупнейшее ипотечное общество страны Nationwide Building Society сообщало, что цены на жилье в Великобритании в августе подскочили на максимальную величину более чем за 16 лет благодаря рекордно низким ставкам ипотечного кредитования и отложенному спросу, вызванному самоизоляцией жителей из-за пандемии COVID-19.
Средняя стоимость жилья выросла на 2% относительно июля, что стало максимальным месячным повышением с февраля 2004 года. В годовом выражении скачок цен составил 3,7% - это самый значительный прирост с февраля 2017 года.
В результате средняя цена дома в августе достигла 224,1 тыс. фунтов стерлингов (около $300 тыс.). Это рекорд с момента начала ведения расчетов в 1991 году. Для сравнения, десять лет назад жилье в среднем стоило 170 тыс. фунтов.
Тем не менее, как говорится в отчете CEBR, большинство факторов, толкающих цены вверх, носят временный характер, включая налоговые льготы. В частности, ключевая госпрограмма по сохранению 9,6 млн рабочих мест, помогавшая поддерживать спрос на рынке недвижимости, должна завершиться в следующем месяце, отмечает агентство Bloomberg.
Баку и Стокгольм обсуждают визит главы МИД Швеции в Азербайджан в 2021 году
Переговоры по Карабаху зашли в тупик из-за действий Армении – глава МИД Азербайджана
В Азербайджане подготовят новый Нацплан по борьбе с коррупцией
Sony снизила прогноз производства PlayStation 5 из-за проблем с компонентами
Миссия МВФ в октябре продолжит оценку выполнения Грузией программы EFF
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Правительство Японии в полном составе уходит в отставку - СМИ
Глава МИД Ирана назвал сообщения о планируемой мести США за убийство Сулеймани "ложной тревогой"
Соглашение между ОАЭ и Израилем предусматривает приостановку аннексии палестинских земель минимум до 2024 года - СМИ
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) заработают на бесконтактных платежах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори