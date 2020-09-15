Еще пять арабских стран могут нормализовать отношения с Израилем - Трамп

Еще пять арабских стран могут последовать примеру ОАЭ и Бахрейна и нормализовать отношения с Израилем, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
По его словам, "этому (примеру) готовы последовать многие". "Мы значительно продвинулись вперед еще с пятью странами", - сказал Трамп.
При этом он отказался сообщить, о каких именно странах идет речь.
Слова Трампа прозвучали после его двусторонних встреч с представителями ОАЭ и Бахрейна в преддверии церемонии подписания соглашений, получивших наименование Авраамских.
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