Еще пять арабских стран могут нормализовать отношения с Израилем - Трамп

Еще пять арабских стран могут последовать примеру ОАЭ и Бахрейна и нормализовать отношения с Израилем, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

По его словам, "этому (примеру) готовы последовать многие". "Мы значительно продвинулись вперед еще с пятью странами", - сказал Трамп.

При этом он отказался сообщить, о каких именно странах идет речь.

Слова Трампа прозвучали после его двусторонних встреч с представителями ОАЭ и Бахрейна в преддверии церемонии подписания соглашений, получивших наименование Авраамских.