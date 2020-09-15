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Дальнее зарубежье 15.09.2020 20:40

Еще пять арабских стран могут нормализовать отношения с Израилем - Трамп

Еще пять арабских стран могут последовать примеру ОАЭ и Бахрейна и нормализовать отношения с Израилем, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

По его словам, "этому (примеру) готовы последовать многие". "Мы значительно продвинулись вперед еще с пятью странами", - сказал Трамп.

При этом он отказался сообщить, о каких именно странах идет речь.

Слова Трампа прозвучали после его двусторонних встреч с представителями ОАЭ и Бахрейна в преддверии церемонии подписания соглашений, получивших наименование Авраамских.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ДИПОТНОШЕНИЯ, АРАБЫ, ТРАМП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]