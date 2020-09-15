Иран хочет соглашения с США, но предпочтет вести дела с Байденом - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, по всей видимости, желает достичь соглашения с Вашингтоном, однако Тегеран хотел бы вести переговоры с Джо Байденом, а не с Трампом.
"Я думаю, они хотят заключить соглашение, но намного больше - с сонным Джо Байденом, чем со мной, потому что, вы знаете, я заключаю очень честные сделки", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
При этом он указал, что Иран находится в очень сложном положении, и, по словам Трампа, вскоре после президентских выборов в США 2020 года Тегеран вернется за стол переговоров.
"Думаю, что сразу после наших американских выборов, если мы (сторонники Трампа - ИФ) победим, у нас будет сделка с Ираном. Полагаю, мы можем заключить сделку с Ираном", - сказал президент.
В 2018 году Трамп решил покинуть международное соглашение по иранской ядерной программе и вернуть санкции в отношении Ирана. В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке.
Теперь американские власти претворяют в жизнь "политику максимального давления" на Иран, добиваясь старта переговоров не только по атомной программе, но и по другим темам - таким как иранская программа по разработке баллистических ракет, а также - иранское влияние на весь Ближний Восток. В Тегеране от таких переговоров отказываются.
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