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Дальнее зарубежье 15.09.2020 21:12

Иран хочет соглашения с США, но предпочтет вести дела с Байденом - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, по всей видимости, желает достичь соглашения с Вашингтоном, однако Тегеран хотел бы вести переговоры с Джо Байденом, а не с Трампом.

"Я думаю, они хотят заключить соглашение, но намного больше - с сонным Джо Байденом, чем со мной, потому что, вы знаете, я заключаю очень честные сделки", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

При этом он указал, что Иран находится в очень сложном положении, и, по словам Трампа, вскоре после президентских выборов в США 2020 года Тегеран вернется за стол переговоров.

"Думаю, что сразу после наших американских выборов, если мы (сторонники Трампа - ИФ) победим, у нас будет сделка с Ираном. Полагаю, мы можем заключить сделку с Ираном", - сказал президент.

В 2018 году Трамп решил покинуть международное соглашение по иранской ядерной программе и вернуть санкции в отношении Ирана. В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке.

Теперь американские власти претворяют в жизнь "политику максимального давления" на Иран, добиваясь старта переговоров не только по атомной программе, но и по другим темам - таким как иранская программа по разработке баллистических ракет, а также - иранское влияние на весь Ближний Восток. В Тегеране от таких переговоров отказываются.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТРАМП, БАЙДЕН, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]