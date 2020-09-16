Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отрицает новые обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана.
"Закоренелый лжец обманул Дональда Трампа в убийстве врага ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) номер один, подняв ложную тревогу. Теперь он пытается заманить его в трясину, устроив новую ложную тревогу", - написал Зариф в своем твиттере.
Он отметил, что источники Politico, сообщившей о якобы планируемом покушении Ирана на американского посла в ЮАР, - некие "чиновники США", а источники Трампа - "сообщения прессы".
"Время проснуться", - написал глава МИД Ирана.
Ранее президент США заявил, что любое нападение Ирана на США повлечет за собой в тысячу раз более масштабный ответ со стороны Вашингтона.
"Любое нападение Ирана в любой форме на Соединенные Штаты будет встречено нападением на Иран, которое будет в 1000 раз больше по своим масштабам!" - написал Трамп в своем твиттере.
Он отметил, что согласно СМИ, Иран "может планировать убийство или другое нападение на США в отместку за убийство лидера террористов Сулеймани (Касем Сулеймани - ИФ)".
Его заявление стало ответом на статью газеты Politico, в которой со ссылкой на американский правительственный источник сообщалось, что что иранское правительство рассматривает возможность покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство США иранского генерала Сулеймани.
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