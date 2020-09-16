Заключение мира с ОАЭ и Бахрейном может положить конец арабо-израильскому конфликту - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что заключение соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем может положить конец конфликтам в регионе.
"Это мирное соглашение в итоге расширится. В него войдут и другие арабские страны. И, в конечном счете, оно может положить конец (конфликтам в регионе) раз и навсегда", - заявил Нетаньяху, выступая в Белом доме на церемонии подписания соглашений.
Он также назвал этот день поворотным в истории.
Нетаньяху заявил, что страны "намерены инвестировать в дальнейшее сотрудничество, процветание и мир".
"Мы уже начали сотрудничать в борьбе с коронавирусом, и я уверен, что вместе мы сможем найти решение многим проблемам, которые существуют в нашем регионе и за его пределами", - добавил Нетаньяху.
Во вторник в Белом доме прошла историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем при посредничестве США.
Нетаньяху подписал соглашения с министрами иностранных дел ОАЭ и Бахрейна - Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайяном и Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни.
Трамп назвал этот день "историческим для мира на Ближнем Востоке".
"Мы здесь для того, чтобы изменить ход истории. После десятилетий разделения и конфликтов мы знаменуем начало нового Ближнего Востока", - сказал Трамп, выступая на открытии церемонии.
"Во всей истории Израиля были только два таких соглашения, а мы достигли два таких соглашения за один месяц", - добавил Трамп.
Таким образом, ОАЭ и Бахрейн стали третьей и четвертой арабскими странами, заключившими мир с Израилем после Египта в 1979 году и Иордании в 1994 году.
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