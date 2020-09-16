Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0221 RUR   0.0226 GBR   2.1869 TRY   0.2271

Цена на нефть

$/bbl   15.09 WTI 38.28 1.02 Brent 40.53 0.92

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.09.2020 08:55

Заключение мира с ОАЭ и Бахрейном может положить конец арабо-израильскому конфликту - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что заключение соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем может положить конец конфликтам в регионе.

"Это мирное соглашение в итоге расширится. В него войдут и другие арабские страны. И, в конечном счете, оно может положить конец (конфликтам в регионе) раз и навсегда", - заявил Нетаньяху, выступая в Белом доме на церемонии подписания соглашений.

Он также назвал этот день поворотным в истории.

Нетаньяху заявил, что страны "намерены инвестировать в дальнейшее сотрудничество, процветание и мир".

"Мы уже начали сотрудничать в борьбе с коронавирусом, и я уверен, что вместе мы сможем найти решение многим проблемам, которые существуют в нашем регионе и за его пределами", - добавил Нетаньяху.

Во вторник в Белом доме прошла историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем при посредничестве США.

Нетаньяху подписал соглашения с министрами иностранных дел ОАЭ и Бахрейна - Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайяном и Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни.

Трамп назвал этот день "историческим для мира на Ближнем Востоке".

"Мы здесь для того, чтобы изменить ход истории. После десятилетий разделения и конфликтов мы знаменуем начало нового Ближнего Востока", - сказал Трамп, выступая на открытии церемонии.

"Во всей истории Израиля были только два таких соглашения, а мы достигли два таких соглашения за один месяц", - добавил Трамп.

Таким образом, ОАЭ и Бахрейн стали третьей и четвертой арабскими странами, заключившими мир с Израилем после Египта в 1979 году и Иордании в 1994 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]