Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 29,5 млн, число жертв - 934 тыс. - университет Хопкинса

Число подтвержденных заражений COVID-19 в мире по состоянию на 9:00 среды достигло 29 млн 571 тыс. 333 человек, увеличившись за сутки на 380 тыс. 745, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 934 тыс. 986 человек против 927 тыс. 245 сутками ранее, излечились 20 млн, сообщает университет.
В Соединенных Штатах на 09:00 среды суммарно выявлено 6 млн 605 тыс. 733 заражений COVID-19, скончались 195 тыс. 915 человек, выздоровели почти 2,5 млн человек.
В Индии на утро вторника зафиксировано 5 млн 020 тыс. 359 заразившихся, при этом рост инфицированных за сутки превысил 90 тыс., скончались 82 тыс. 066 человек, поправились более 3,9 млн.
В Бразилии число заболевших выросло до 4 млн 382 тыс. 236 при 133 тыс. 119 летальных исходах и 3,8 млн излечившихся.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 120,5. В США на 1 млн населения скончались 604 человека, Бразилии - 626, Индии - 59.
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