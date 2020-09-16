Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma направляется в акваторию Черного моря, сообщил в среду 6-й оперативный флот ВМС США.
"Корабль начинает переход в Черное море для проведения обычных операций", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что "6-й флот регулярно проводит операции в Черном море для поддержки своих союзников и партнеров в регионе".
USNS Yuma относится к типу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Такие корабли предназначены для оперативной переброски войск, грузов и военной техники.
Корабль в прошлом неоднократно заходил в акваторию Черного моря.
Во вторник вечером в Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США USS Roosevelt (DDG-80), за которым российские военные начали слежение.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца "Франклин Рузвельт" ВМС США, зашедшего 15 сентября 2020 года в акваторию Черного моря. Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат "Адмирал Эссен", - говорилось в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
USS Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
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