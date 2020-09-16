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Транспорт и связь 16.09.2020 13:20

S7 объявила распродажу билетов на рейсы до лета следующего года

Авиакомпания S7 объявила распродажу билетов на рейсы, которые будет выполнять с 23 сентября этого года по 31 мая следующего.

Скидки составят до 50%, говорится в сообщении компании. Они доступны по тем направлениям, по которым S7 летает сейчас. Распродажа проводится на сайте перевозчика всего три дня.

Из зарубежных направлений у S7 сейчас только открытая в августе Турция - курортные города Анталья и Даламан.

Из-за приостановки международного авиасообщения и карантина внутри страны авиация стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Для привлечения пассажиров авиакомпании стали продавать ваучеры на полеты в будущем и предлагать более выгодные условия перевозки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, S7


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]