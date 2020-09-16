S7 объявила распродажу билетов на рейсы до лета следующего года

Авиакомпания S7 объявила распродажу билетов на рейсы, которые будет выполнять с 23 сентября этого года по 31 мая следующего.
Скидки составят до 50%, говорится в сообщении компании. Они доступны по тем направлениям, по которым S7 летает сейчас. Распродажа проводится на сайте перевозчика всего три дня.
Из зарубежных направлений у S7 сейчас только открытая в августе Турция - курортные города Анталья и Даламан.
Из-за приостановки международного авиасообщения и карантина внутри страны авиация стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Для привлечения пассажиров авиакомпании стали продавать ваучеры на полеты в будущем и предлагать более выгодные условия перевозки.
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