S7 объявила распродажу билетов на рейсы до лета следующего года

Авиакомпания S7 объявила распродажу билетов на рейсы, которые будет выполнять с 23 сентября этого года по 31 мая следующего.

Скидки составят до 50%, говорится в сообщении компании. Они доступны по тем направлениям, по которым S7 летает сейчас. Распродажа проводится на сайте перевозчика всего три дня.

Из зарубежных направлений у S7 сейчас только открытая в августе Турция - курортные города Анталья и Даламан.

Из-за приостановки международного авиасообщения и карантина внутри страны авиация стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Для привлечения пассажиров авиакомпании стали продавать ваучеры на полеты в будущем и предлагать более выгодные условия перевозки.