По состоянию на утро среды около тысячи иностранцев, которые находятся напротив пункта пропуска через госграницу с Белоруссией "Новые Яриловичи" в Черниговской области, не оставляют попыток попасть на Украину, сообщает украинская Госпогранслужба.

"На Черниговщине напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" по состоянию на 8:00 утра сегодня находятся около 1000 иностранцев, (они - ИФ) не оставляют попыток попасть в Украину", - информирует пресс-служба ведомства.

В Госпогранслужбе Украины подчеркнули, что ситуация на границе остается контролируемой. Подразделения Службы в тесном сотрудничестве с территориальными органами Нацполиции и Нацгвардии имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащий контроль за соблюдением правил пограничного режима.

Вместе с тем, в ведомстве добавили, что накануне вечером пограничники зафиксировали значительные группы иностранцев напротив пункта пропуска "Дольск" (Волынская обл.). На место прибыл глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он сообщил собравшимся, что по решению правительства Украины, с целью недопущения распространения коронавируса, пока въезд иностранцев запрещен и отметил недопустимость попыток нарушения границы.

"Вы о таких решениях знали три недели назад. Я понимаю Ваши традиции и обычаи, я понимаю насколько важно Вам оказаться в Умани, однако в этом году это невозможно", - заявил Дейнеко. Он отметил, что "правительство Украины приняло решение об ограничении въезда иностранцев исходя из ситуации в Украине". "С целью недопущения распространения коронавируса на территории Украины пока въезд иностранцев запрещен", - сказал глава погранслужбы.

"Всего между украинским и белорусским пунктами пропусков вчера вечером находились около 50 человек, которые после полуночи вернулись на территорию Республики Беларусь", - говорится в сообщении погранслужбы.

Кроме сил Госпогранслужбы задействованы и подразделения Нацполиции и Нацгвардии, с которыми налажена четкая координация и взаимодействие.

В свою очередь замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что паломники-хасиды фактически были обмануты неизвестными, распространившими ложные сведения о том, что через данное направление можно попасть на украинскую территорию.

"Они были фактически обмануты и выманены в Беларусь. У нас нет оснований пропускать данных граждан в Украину", - сказал он в среду в эфире телеканала "Украина 24".

"На сегодняшний момент законодательство не разрешает нам запускать в страну большое количество иностранных граждан без достаточных для этого оснований... Нужно уважать законы нашей страны", - подчеркнул Геращенко.