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СНГ 16.09.2020 13:50

Лукашенко считает мифами революционную ситуацию в Белоруссии и "нелегитимность выборов"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "мифами" вызревание в Беларуси революционной ситуации и "нелегитимность выборов".

"Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное - все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны. Его цитирует госагентство БелТА.

По его словам, происходящее сегодня в стране "не является чем-то неожиданным или новым для нас".

"Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям", - напомнил Лукашенко.

Во встрече принимают участие высшие должностные лица республики, парламентарии, руководители и специалисты государственных органов и организаций, представители местной власти, администрации президента, руководители СМИ - всего почти 300 человек.

Как заявил Лукашенко, он намерен ознакомить их с оперативной аналитической информацией, "которая даст ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня и поможет лучше сориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Беларуси".

В Беларуси больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 15 сентября, что для Евросоюза ситуация ясна: президентские выборы в Белоруссии 9 августа сопровождались мошенничеством. "Президент Лукашенко не является законным президентом Белоруссии", - сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента. Он отметил, что "жестокие репрессии" продолжаются в Белоруссии, более 7,5 тыс. мирных демонстрантов были арестованы, сообщалось о 500 случаях пыток, почти все члены Координационного совета оппозиции либо арестованы, либо принуждены к изгнанию.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


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