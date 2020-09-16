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Власти Гонконга направят $3,1 млрд на поддержку экономики в рамках третьего пакета стимулов

Власти Гонконга направят 24 млрд гонконгских долларов ($3,1 млрд) на меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также на улучшение медицинского обслуживания, помощь безработным и установку бесконтактных платежных систем.

В рамках пакета мер, который станет уже третьим с начала пандемии, 13 млрд долларов выделено на улучшение медицинского обслуживания, 6 млрд долларов - на субсидии арендаторам и 4,5 млрд долларов - на выплаты безработным, заявил министр финансов Гонконга Пол Чань.

Безработица в Гонконге выросла с 3,4% в начале года до 6,1% в августе, побив рекорд в 5,5%, зафиксированный в период финансового кризиса.

Меры в сфере здравоохранения будут включать в себя установку бесконтактных платежных систем на продуктовых рынках Гонконга, пишет газета Financial Times.

С учетом нового пакета мер общий объем средств, выделенных властями Гонконга на поддержку экономики в период пандемии, составит порядка 290 млрд долларов ($37 млрд).

В результате дефицит бюджета страны в 2020-2021 финансовом году достигнет рекорда, превысив 300 млрд долларов, отметил Чань.

Тем временем, власти Сингапура пытаются подтолкнуть к росту внутренний туризм, рассчитывая, что это поможет избежать закрытия компаний в сфере развлечений и масштабных сокращений рабочих мест.

Граждане страны в декабре получат ваучеры на сумму 100 сингапурских долларов ($73), которые можно будет потратить на отпуск внутри страны, в том числе на внутренние туры.

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Тэги: ГОНКОНГ, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]