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Дальнее зарубежье 16.09.2020 14:29

Произошедшее с Навальным иллюстрирует то, как ведет себя РФ на мировой арене - глава Еврокомиссии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что произошедшее с российским оппозиционером Алексея Навального стало еще одним проявлением того подхода, которого придерживается Россия на мировой арене.

"Тем, кто выступает за более тесные отношения с Россией, я хочу сказать, что отравление Алексея Навального при помощи химического вещества - это не разовый случай", - сказала фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

Она отметила, что подобным образом Россия вела себя в ситуации с Грузией, Украиной, отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери. Также она обвинила РФ во вмешательстве в выборы в других странах.

"И эта тенденция не меняется, и никакой газопровод ("Северный поток-2" - ИФ) не изменит этого", - добавила глава Еврокомиссия.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. "Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать вывод, что это отравление. Это существенно поможет в установлении причин произошедшего", - заявил Песков журналистам 9 сентября.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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