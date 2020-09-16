AccessBank продолжает поддерживать программу самозанятости

AccessBank продолжает претворять в жизнь реализацию социальных проектов по поддержке различных групп населения. С целью улучшения социального положения малообеспеченных семей, AccessBank помог развитию собственного бизнеса граждан с ограниченными физическими возможностями и членов семей шехидов. Банк безвозмездно передал необходимое для ведения бизнеса оборудование вышеуказанным самозанятым предпринимателям, проживающим в Баку, Мингячевире, Евлахе, а также в Абшеронском районе.

AccessBank оказывает поддержку самозанятым в рамках меморандума о сотрудничестве для поддержки самостоятельной занятости уязвимых групп населения, подписанного между Центральным Банком, Ассоциацией Банков Азербайджана и Министерством Труда и Социальной Защиты Населения.

AccessBank, 90% портфеля которого составляют кредиты для бизнеса, очень хорошо понимает потребности малого бизнеса, так как обслуживает этот сегмент с 2002 года и является лидером микрофинансирования в стране. Оказывая поддержку самозанятым в запуске и развитии их бизнеса, банк преследует несколько целей. Помимо стимулирования развития микропредпринимательства, это и дальнейшее снижение уровня безработицы, и сокращение оттока ищущего работу населения из регионов страны - в города.

Следует отметить, что AccessBank начал поддержку самозанятых в апреле этого года и, успешно реализовав проект в Гяндже, Газахе, Мингячевире, Сальяне, Лянкяране, Астаринском, Саатлинском, Габалинском, Огузском и Гусарском районах, планирует продолжить помогать этой группе предпринимателей и в других регионах страны.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.