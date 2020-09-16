Турпоток в Азербайджан в январе-августе рухнул в 3,3 раза из-за COVID-19

Турпоток в Азербайджан в январе-августе 2020 года составил 649,7 тыс. человек, что в 3,3 раза ниже показателя 8 месяцев прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Столь значительный спад турпотока обусловлен пандемией коронавируса COVID-19 и запрета на въезд в Азербайджан, действующего с марта 2020 года.
За текущий период 28,6% посетителей составили туристы из РФ, 25,6% - Грузии, 17% - Турции, 7,8% - Ирана, 2,1% - Украины, 1,9% - Индии, 1,8% - Саудовской Аравии, по 1,2% - ОАЭ, Казахстана и Пакистана, по 1,1% - Кувейта и Туркменистана, 0,9% из Великобритании, 0,8% - Ирака, по 0,7% - Узбекистана и Беларуси, 0,6% - Израиля, 5,6% - других стран, 0,1% - лица без гражданства.
Из общего числа посетивших страну 77,9% - мужчины, 22,1% - женщины.
Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 8 месяцев сократился в 5,2 раза - до 18,7 тыс. человек, из стран Персидского залива - в 4,3 раза, до 88,5 тыс. человек.
В отчетный период 68,8% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 29,1% - воздушным транспортом, 2,1% - водным транспортом.
По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь-август текущего года сократилось в 3,6 раза - до 1 млн 34,3 тыс. человек. При этом 31,8% выезжали в Иран, 28,5% - Грузию, 19,9% - Россию, 11,7% - Турцию.
"78,6% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 19,1% - воздушным транспортом, 2,3% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Баку и Стокгольм обсуждают визит главы МИД Швеции в Азербайджан в 2021 году
Переговоры по Карабаху зашли в тупик из-за действий Армении – глава МИД Азербайджана
Метанольный завод SOCAR в январе-августе увеличил производство на 20,4%
AKIA с начала 2020г субсидировала фермеров на сумму 30 млн манатов
ГААД получит более 1,4 млн манатов на реконструкцию дорог Пираллахинского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Палестинцы из Газы не смогут помешать Израилю заключать мир с арабскими странами - Нетаньяху
ЕК скоро предложит закон о санкциях за нарушения прав человека по типу "акта Магнитского" - фон дер Ляйен
Произошедшее с Навальным иллюстрирует то, как ведет себя РФ на мировой арене - глава Еврокомиссии
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank продолжает поддерживать программу самозанятости
NEQSOL Holding поддержал привлечение иностранного медперсонала в Азербайджан в связи с пандемией
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори