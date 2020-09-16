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Туризм 16.09.2020 13:01

Турпоток в Азербайджан в январе-августе рухнул в 3,3 раза из-за COVID-19

Турпоток в Азербайджан в январе-августе 2020 года составил 649,7 тыс. человек, что в 3,3 раза ниже показателя 8 месяцев прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Столь значительный спад турпотока обусловлен пандемией коронавируса COVID-19 и запрета на въезд в Азербайджан, действующего с марта 2020 года.

За текущий период 28,6% посетителей составили туристы из РФ, 25,6% - Грузии, 17% - Турции, 7,8% - Ирана, 2,1% - Украины, 1,9% - Индии, 1,8% - Саудовской Аравии, по 1,2% - ОАЭ, Казахстана и Пакистана, по 1,1% - Кувейта и Туркменистана, 0,9% из Великобритании, 0,8% - Ирака, по 0,7% - Узбекистана и Беларуси, 0,6% - Израиля, 5,6% - других стран, 0,1% - лица без гражданства.

Из общего числа посетивших страну 77,9% - мужчины, 22,1% - женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 8 месяцев сократился в 5,2 раза - до 18,7 тыс. человек, из стран Персидского залива - в 4,3 раза, до 88,5 тыс. человек.

В отчетный период 68,8% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 29,1% - воздушным транспортом, 2,1% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь-август текущего года сократилось в 3,6 раза - до 1 млн 34,3 тыс. человек. При этом 31,8% выезжали в Иран, 28,5% - Грузию, 19,9% - Россию, 11,7% - Турцию.

"78,6% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 19,1% - воздушным транспортом, 2,3% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРПОТОК, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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