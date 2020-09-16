Производство цемента в Азербайджане в январе-августе сократилось на 1,8%

В Азербайджане в январе-августе 2020 года произведено стройматериалов на сумму 497,3 млн манатов, что на 1,8% меньше показателя 8 месяцев 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, объем производства цемента в отчетном периоде составил 2 млн 189,7 тыс. тонн (спад на 1,6% по сравнению с январем-августом 2019 года).

Строительной извести за 8 месяцев произведено 20,8 тыс. тонн (спад на 33,8%), строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - 29,1 тыс. тонн (спад на 57,1%).

Спад в отчетный период также имел место и в производстве обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них на 35,6% - до 16,34 тыс. тонн, в производстве сборных конструкций из бетона - до 22 тыс. кубометров (спад на 24,7%), асфальта - 111,2 тыс. тонн (спад на 46,2%).

При этом в январе-августе производство строительного гипса увеличилось почти вдвое - до 13 тыс. тонн, строительного кирпича - 339 тыс. кубометров (рост на 26,3%), готовой бетонной смеси - 1 млн 202,7 тыс. тонн (рост на 9,6%).

Х.Насирзаде