Фон дер Ляйен призывает Турцию не запугивать соседние страны

В Европейском союзе понимают трудности Турции, но не считают их оправданием для ее агрессивного поведения в регионе, заявила в среду в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Да, у Турции проблемное соседство. И да, она принимает миллионы беженцев, за что мы поддерживаем ее значительным финансированием. Но ничто из этого не может служить оправданием ее попыток устрашения своих соседей", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Глава Европейской комиссии отметила, что, хотя Турция расположена географически близко к Евросоюзу и всегда будет близким его соседом, недопонимание между Анкарой и Брюсселем растет.
"Турция есть и всегда будет важным соседом, но, несмотря на то, что мы близки в географическом плане, дистанция между нами, вероятно, продолжает расти", - сказала она.
Фон дер Ляйен также добавила, что Греция и Кипр "всегда могут рассчитывать на солидарность Европы в защите их суверенных прав".
Турция в последнее время активно проводит поиск месторождений в восточной части Средиземного моря, что привело к напряженности в отношениях Анкары с Грецией, Кипром и другими европейскими странами, считающими, что турецкая сторона ищет месторождения в не принадлежащих ей районах.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Баку и Стокгольм обсуждают визит главы МИД Швеции в Азербайджан в 2021 году
Переговоры по Карабаху зашли в тупик из-за действий Армении – глава МИД Азербайджана
Метанольный завод SOCAR в январе-августе увеличил производство на 20,4%
AKIA с начала 2020г субсидировала фермеров на сумму 30 млн манатов
ГААД получит более 1,4 млн манатов на реконструкцию дорог Пираллахинского района
Грузия принимает заседание Исполнительного совета UNWTO
Турпоток в Азербайджан в январе-августе рухнул в 3,3 раза из-за COVID-19
Полиция в Греции задержала шесть человек по делу о пожаре в лагере для иммигрантов на Лесбосе
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank продолжает поддерживать программу самозанятости
NEQSOL Holding поддержал привлечение иностранного медперсонала в Азербайджан в связи с пандемией
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори