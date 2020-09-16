AKIA с начала 2020г субсидировала фермеров на сумму 30 млн манатов

Агентство аграрного кредита и развития (AKIA) с начала 2020 года выдало фермерам Азербайджана субсидии на сумму 30 млн манатов, сообщает пресс-служба Агентства.

«По состоянию на 15 сентября государство выплатило фермерам 30 млн манатов субсидий на весенний посев. Из этой суммы 17 млн манатов выделены под хлопок, 1 млн манатов - производителям табака и риса», - отмечается в сообщении Минсельхоза.

AKIA отмечает, что 99% фермеров (50,146 тыс. человек), задекларировавших весенние посевы, получили субсидии. Из них 19,515 тыс. фермеров являются производителями хлопка.

Кроме этого, с начала текущего года 27,91 тыс. фермеров получили субсидии на сумму 4 млн 525,5 тыс. манатов с целью выведения племенных телят путем искусственного оплодотворения.

Согласно информации, субсидии на сумму более 4 млн манатов получили примерно 19 тыс. пчеловодов. Кроме ведется мониторинг для выплаты пчеловодом еще до 700 тысяч манатов.

Вместе с этим, 3,382 тыс. предпринимателей получили субсидии в размере 1,4 млн манатов за выращивание тутового шелкопряда.

Агентство подчеркнуло, что на сегодняшний день через онлайн-платформу Электронной сельскохозяйственной информационной системы (ECTIS) зарегистрировано 519,674 тыс. фермеров, которым выдали субсидии в размере 229 млн манатов, включая посевы осенних и многолетних культур.

Х.Насирзаде