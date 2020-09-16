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СНГ 16.09.2020 17:33

Директор СВР обвинил США в попытке устроить в Беларуси "цветную революцию"

США пытаются организовать в Беларуси "цветную революцию" и антиконституционный переворот, заявил в среду директор СВР Сергей Нарышкин.

"Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную "цветную революцию" и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеет ничего общего с интересами белорусских граждан", - говорится в заявлении Нарышкина, поступившем в "Интерфакс".

По его словам, "в контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым Координационным советом по вопросам "передачи власти".

Нарышкин отметил, что "по имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Беларуси США играют ключевую роль".

"Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться "в тени", после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил. Его объемы исчисляются десятками миллионов долларов", -заявил директор СВР.

По его словам, "США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве "народных лидеров" и будущих руководителей "демократической Белоруссии".

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Тэги: РОССИЯ, США, БЕЛОРУССИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]