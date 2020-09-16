США пытаются организовать в Беларуси "цветную революцию" и антиконституционный переворот, заявил в среду директор СВР Сергей Нарышкин.
"Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную "цветную революцию" и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеет ничего общего с интересами белорусских граждан", - говорится в заявлении Нарышкина, поступившем в "Интерфакс".
По его словам, "в контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым Координационным советом по вопросам "передачи власти".
Нарышкин отметил, что "по имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Беларуси США играют ключевую роль".
"Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться "в тени", после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил. Его объемы исчисляются десятками миллионов долларов", -заявил директор СВР.
По его словам, "США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве "народных лидеров" и будущих руководителей "демократической Белоруссии".
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