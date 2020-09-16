США направили порядка $20 млн на организацию антиправительственных акций в Беларуси - Нарышкин

США по линии неправительственных организаций направили порядка $20 млн на организацию в Беларуси антиправительственных акций, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа", - говорится в поступившем в "Интерфакс" пресс-релизе СВР России.

"Примечательно, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США в 2019 - начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 млн долларов", - отметил глава СВР.

Директор Службы внешней разведки России отметил, что на эти деньги осуществлялось формирование сети "независимых блогеров" и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций. "Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам", - подчеркнул Нарышкин.