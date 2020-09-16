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СНГ 16.09.2020 17:47

США направили порядка $20 млн на организацию антиправительственных акций в Беларуси - Нарышкин

США по линии неправительственных организаций направили порядка $20 млн на организацию в Беларуси антиправительственных акций, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа", - говорится в поступившем в "Интерфакс" пресс-релизе СВР России.

"Примечательно, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США в 2019 - начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 млн долларов", - отметил глава СВР.

Директор Службы внешней разведки России отметил, что на эти деньги осуществлялось формирование сети "независимых блогеров" и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций. "Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам", - подчеркнул Нарышкин.

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Тэги: РОССИЯ, СВР, США, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]