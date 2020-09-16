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ТЭК 16.09.2020 18:26

Ожидания по динамике цен на нефть остаются консервативными из-за неблагоприятной эпидситуации во многих странах - Решетников

Прогноз по ценам на нефть незначительно увеличен на 2020-2023 годы по сравнению с июньской версией, но ожидания остаются консервативными из-за сложной эпидемиологической ситуации, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, представляя на правительстве уточненный макропрогноз.

"Прогноз цен на нефть скорректирован вверх (по сравнению с версией от июня - ИФ). Однако по-прежнему консервативно оцениваем их динамику - так как эпидемиологическая ситуация во многих странах остается неблагоприятной", - сказал он.

"Восстановление спроса на нефть будет постепенным. В первую очередь, конечно, со стороны транспортной отрасли - скажется сохранение ограничений на перемещения населения и развитие "дистанционных форм", - отметил министр.

Прогноз среднегодовых цен на нефть марки Urals повышен с $39,9 за баррель (в июньской версии) до $41,8 в 2020 г., оценка на 2021 г. - $45,3/баррель (вместо $43,3), в 2022 г. - $46,6 (было $45,6), в 2023 году - $47,5 (было $46,5). Министерство в прогноз по традиции закладывает действующие договоренности по сделке ОПЕК+, а именно, что сделка продлится до конца апреля 2022 года.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ, РЕШЕТНИКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]