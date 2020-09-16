Ожидания по динамике цен на нефть остаются консервативными из-за неблагоприятной эпидситуации во многих странах - Решетников

Прогноз по ценам на нефть незначительно увеличен на 2020-2023 годы по сравнению с июньской версией, но ожидания остаются консервативными из-за сложной эпидемиологической ситуации, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, представляя на правительстве уточненный макропрогноз.
"Прогноз цен на нефть скорректирован вверх (по сравнению с версией от июня - ИФ). Однако по-прежнему консервативно оцениваем их динамику - так как эпидемиологическая ситуация во многих странах остается неблагоприятной", - сказал он.
"Восстановление спроса на нефть будет постепенным. В первую очередь, конечно, со стороны транспортной отрасли - скажется сохранение ограничений на перемещения населения и развитие "дистанционных форм", - отметил министр.
Прогноз среднегодовых цен на нефть марки Urals повышен с $39,9 за баррель (в июньской версии) до $41,8 в 2020 г., оценка на 2021 г. - $45,3/баррель (вместо $43,3), в 2022 г. - $46,6 (было $45,6), в 2023 году - $47,5 (было $46,5). Министерство в прогноз по традиции закладывает действующие договоренности по сделке ОПЕК+, а именно, что сделка продлится до конца апреля 2022 года.
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