Миллер: в европейских ПХГ к зимнему сезону - почти 9 млрд куб. м газа Газпрома

Запасы газа "Газпрома" в европейских подземных хранилищах к началу сезона отбора составят почти 9 млрд куб. м, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Газпром" также закачает почти девять миллиардов кубометров газа в подземные хранилища в Европе", - отчитался Миллер.
К предыдущей зиме - 2019-2020 годов - в условиях неопределенности продолжения транзита газа через Украину "Газпром" закачал в европейские подземки рекордные 11,4 млрд кубометров газа. Почти все эти объемы остались под землей, так как зима была удивительно теплая. В 2020 году "Газпром" смог частично израсходовать эти запасы на компенсацию поставок потребителям во время планового ремонта "Северного потока".
"Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду идет строго в соответствии с планом-графиком работ. На начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах Российской Федерации составит 72,3 миллиарда кубометров газа. При этом мы сохраним суточный рекордный показатель отбора - 843,3 миллиона кубометров газа в сутки", - отчитался глава "Газпрома".
"Исполнение всех этих мероприятий позволит "Газпрому" в зимний период полностью удовлетворить все потребности наших потребителей", - подытожил он.
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