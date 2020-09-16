В США проведено первое летное испытание истребителя шестого поколения

ВВС США в условиях повышенной секретности разработали, построили и провели летные испытания, как минимум, одного прототипа перспективного истребителя шестого поколения, сообщило издание Defense News.

"Мы уже построили и провели реальное летное испытание полномасштабного демонстрационного образца, и мы побили все рекорды, проделав это, - сообщил изданию начальник управления по закупкам ВВС США Уилл Ропер. - Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше".

Самолет разрабатывается в рамках программы Воздушного доминирования следующего поколения (Next Generation Air Dominance - NGAD). При этом Ропер отказался сообщить даже общие тактико-технические данные нового истребителя. Издание отмечает, что все информация о нем строго засекречена.

По словам Ропера, расходы по программе нового истребителя могут быть уже отражены в оборонном бюджете на 2022 финансовый год.

Он отказался сообщить, как скоро ВВС могут начать производство истребителей нового поколения, сказав лишь, что оно может быть запущено "довольно быстро".

В настоящее время Вооруженные силы США располагают двумя типами истребителей пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

F-22 Raptor - многоцелевой истребитель, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения.

F-35 Lightning II - семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков, разработанное американской компанией Lockheed Martin в трёх вариантах: F-35A наземный истребитель с обычным взлётом и посадкой для ВВС, F-35B истребитель с коротким взлётом и вертикальной посадкой и F-35C палубный истребитель для ВМС.