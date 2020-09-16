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Дальнее зарубежье 16.09.2020 21:41

В Мадриде введут ограничительные меры из-за ускорения распространения COVID-19

В Мадриде планируют в пятницу ввести ограничительные меры на передвижение жителей по городу из-за высоких темпом прироста новых случаев коронавируса, сообщают европейские СМИ.

По их данным, в частности, минздрав страны рассматривает возможность введения режима самоизоляции в районах испанской столицы и ее пригородах, где сложилась наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19.

На Мадрид проходится около трети активных случаев коронавируса в Испании.

За время пандемии в Испании зафиксировано более 600 тыс. случаев COVID-19, около 30 тыс. заболевших скончались.

Ранее в сентябре министр здравоохранения страны Сальвадор Илья заявил, что нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Испании не следует сравнивать с пиком пандемии в марте, возвращать общенациональный режим изоляции нецелесообразно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, МАДРИД, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]