В Мадриде введут ограничительные меры из-за ускорения распространения COVID-19

В Мадриде планируют в пятницу ввести ограничительные меры на передвижение жителей по городу из-за высоких темпом прироста новых случаев коронавируса, сообщают европейские СМИ.

По их данным, в частности, минздрав страны рассматривает возможность введения режима самоизоляции в районах испанской столицы и ее пригородах, где сложилась наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19.

На Мадрид проходится около трети активных случаев коронавируса в Испании.

За время пандемии в Испании зафиксировано более 600 тыс. случаев COVID-19, около 30 тыс. заболевших скончались.

Ранее в сентябре министр здравоохранения страны Сальвадор Илья заявил, что нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Испании не следует сравнивать с пиком пандемии в марте, возвращать общенациональный режим изоляции нецелесообразно.