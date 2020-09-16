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Дальнее зарубежье 16.09.2020 19:48

Меркель ждет от РФ объяснений по Навальному - кабмин ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему ждет от РФ объяснений по ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, Меркель до сих пор не обсуждала с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию с Навальным.

"Правительство, федеральный канцлер ожидает, что российское правительство даст объяснения по этому вопросу, притом незамедлительно. Это серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство", - сказала Деммер.

"О телефонном разговоре с Путиным на тему Навального я не могу вам сообщить. До сих пор не было разговора", - добавила представитель правительства Германии.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Он был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 7 сентября в клинике сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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