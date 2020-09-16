Лукашенко обвинил США и их сателлитов в фактической агрессии против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не позволили и не позволят реализовать сценарий уничтожения страны.
"Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом республики в среду. Его цитирует госагентство БелТА.
По его словам, "поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров", которые "в течение последних десяти лет скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч".
"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - перечислил Лукашенко.
По его словам, каждая из этих стран отрабатывала свою роль: "Чехия - с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша - сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", "Нехта" и другие), а затем - как площадка для альтернативных органов в изгнании".
"Литва, уязвленная темой БелАЭС, - как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций, - добавил Лукашенко.
"Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп", - заявил он.
Ранее в среду директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также обвинил США в том, что они пытаются организовать в Белоруссии "цветную революцию" и антиконституционный переворот.
"Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную "цветную революцию" и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеет ничего общего с интересами белорусских граждан", - говорится в заявлении Нарышкина, поступившем в "Интерфакс".
По его словам, "в контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым Координационным советом по вопросам "передачи власти".
Нарышкин отметил, что "по имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль". "Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться "в тени", после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил. Его объемы исчисляются десятками миллионов долларов", -заявил директор СВР.
По его словам, "США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве "народных лидеров" и будущих руководителей "демократической Белоруссии".
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