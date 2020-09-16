Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0141 RUR   0.0226 GBR   2.1924 TRY   0.227

Цена на нефть

$/bbl   15.09 WTI 38.28 1.02 Brent 40.53 0.92

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.09.2020 20:30

Лукашенко: Мы выборы провели, результат получили, на этом точка

Президент Беларуси Александр Лукашенко "поставил точку" в вопросе об итогах президентских выборов, которые оспаривает белорусская оппозиция.

"Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по Конституции. Как определимся, так и будет", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны в среду.

Его цитирует госагентство БелТА.

Он считает, что "настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни".

"Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это Конституция", - считает Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ВЫБОРЫ


Похожие новости


ЕС не считает Лукашенко законным президентом Беларуси - Боррель Полная запись перехваченного разговора о Навальном передана Бортникову - Лукашенко Лукашенко признался, что немного пересидел на президентском посту Лукашенко не нравится "шатание" людей на улицах на фоне коронавируса Лукашенко сообщил о перехвате телефонного разговора, который свидетельствует о фальсификации информации об отравлении Навального В случае проведения повторных выборов в Белоруссии Лукашенко мог бы принять в них участие - Тихановская

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]