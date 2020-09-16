Лукашенко: Мы выборы провели, результат получили, на этом точка

Президент Беларуси Александр Лукашенко "поставил точку" в вопросе об итогах президентских выборов, которые оспаривает белорусская оппозиция.
"Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по Конституции. Как определимся, так и будет", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны в среду.
Его цитирует госагентство БелТА.
Он считает, что "настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни".
"Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это Конституция", - считает Лукашенко.
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