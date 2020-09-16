Главы МИД Азербайджана и Армении пока не собираются встречаться по проблеме Карабаха

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию пока не планируется, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"На данный момент назначенной встречи между главами МИД нет", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.
Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали министров иностранных дел Азербайджана и Армении возобновить переговоры по Карабаху без предварительных условий.
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