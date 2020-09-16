Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0141 RUR   0.0226 GBR   2.1924 TRY   0.227

Цена на нефть

$/bbl   15.09 WTI 38.28 1.02 Brent 40.53 0.92

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 16.09.2020 17:32

Главы МИД Азербайджана и Армении пока не собираются встречаться по проблеме Карабаха

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию пока не планируется, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На данный момент назначенной встречи между главами МИД нет", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали министров иностранных дел Азербайджана и Армении возобновить переговоры по Карабаху без предварительных условий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД


Похожие новости


ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Посредники по Карабаху призывают Баку и Ереван возобновить переговоры без предусловий Лавров высказался за интенсификацию переговоров между Азербайджаном и Арменией ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 34 раза - Минобороны ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Президент Азербайджан считает неприемлемыми условия премьера Армении по Карабаху

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]