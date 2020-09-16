Укртранснафта в январе-августе увеличила транзит нефти в Европу и Белоруссию на 8%

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Белоруссию в январе-августе 2020 года увеличился на 7,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года - до 8 млн 629,8 тыс. тонн, свидетельствуют данные АО "Укртранснафта".

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины в этот период составил 1 млн 707,2 тыс. тонн, что на 12,2% больше, чем годом ранее. В том числе транспортировка нефти по маршруту Одесса - Кременчуг составила 747,1 тыс. тонн (рост на 41,1%).

Таким образом, за восемь месяцев текущего года доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (10,337 млн тонн) составила 83,5%, доля перекачки на НПЗ страны - 16,5%.

В августе 2020 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом сократился на 9,2% к уровню августа прошлого года - до 1 млн 261,8 тыс. тонн.

Прокачка на НПЗ Украины в прошлом месяце уменьшилась на 0,9% - до 225,6 тыс. тонн. В том числе транспортировка украинской нефти составила 117,1 тыс. тонн, азербайджанской - 43 тыс. тонн, американской - 65,4 тыс. тонн.

Как сообщалось, транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2019 году сократился на 1,6% - до 13 млн 126,6 тыс. тонн, тогда как объем транспортировки нефти на НПЗ страны увеличился на 13,4% - до 2 млн 382,3 тыс. тонн.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.