Укртранснафта в январе-августе увеличила транзит нефти в Европу и Белоруссию на 8%

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Белоруссию в январе-августе 2020 года увеличился на 7,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года - до 8 млн 629,8 тыс. тонн, свидетельствуют данные АО "Укртранснафта".
Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины в этот период составил 1 млн 707,2 тыс. тонн, что на 12,2% больше, чем годом ранее. В том числе транспортировка нефти по маршруту Одесса - Кременчуг составила 747,1 тыс. тонн (рост на 41,1%).
Таким образом, за восемь месяцев текущего года доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (10,337 млн тонн) составила 83,5%, доля перекачки на НПЗ страны - 16,5%.
В августе 2020 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом сократился на 9,2% к уровню августа прошлого года - до 1 млн 261,8 тыс. тонн.
Прокачка на НПЗ Украины в прошлом месяце уменьшилась на 0,9% - до 225,6 тыс. тонн. В том числе транспортировка украинской нефти составила 117,1 тыс. тонн, азербайджанской - 43 тыс. тонн, американской - 65,4 тыс. тонн.
Как сообщалось, транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2019 году сократился на 1,6% - до 13 млн 126,6 тыс. тонн, тогда как объем транспортировки нефти на НПЗ страны увеличился на 13,4% - до 2 млн 382,3 тыс. тонн.
Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.
Армения является квазигосударством – МИД Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Армении пока не собираются встречаться по проблеме Карабаха
Баку начал практическую работу для налаживания взаимных поездок граждан Азербайджана и Турции по внутренним паспортам - МИД
Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме закрывается с пятницы из-за вспышки COVID-19
ВБ: Азербайджан вошел в топ-10 стран, добившихся наибольшего прогресса в образовании и здравоохранении за последние 10 лет
Главные тренеры по олимпийским видам спорта в Азербайджане теперь будут называться «главными специалистами по селекции»
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Суверенитет Белоруссии необходимо уважать, особенно это касается России - Помпео
Помпео призвал Россию прозрачно расследовать инцидент с Нпвальным
Расходы нефтепроизводителей в США превысили выручку во II квартале
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank продолжает поддерживать программу самозанятости
NEQSOL Holding поддержал привлечение иностранного медперсонала в Азербайджан в связи с пандемией
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори