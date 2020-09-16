Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0141 RUR   0.0226 GBR   2.1924 TRY   0.227

Цена на нефть

$/bbl   15.09 WTI 38.28 1.02 Brent 40.53 0.92

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.09.2020 20:43

Укртранснафта в январе-августе увеличила транзит нефти в Европу и Белоруссию на 8%

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Белоруссию в январе-августе 2020 года увеличился на 7,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года - до 8 млн 629,8 тыс. тонн, свидетельствуют данные АО "Укртранснафта".

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины в этот период составил 1 млн 707,2 тыс. тонн, что на 12,2% больше, чем годом ранее. В том числе транспортировка нефти по маршруту Одесса - Кременчуг составила 747,1 тыс. тонн (рост на 41,1%).

Таким образом, за восемь месяцев текущего года доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (10,337 млн тонн) составила 83,5%, доля перекачки на НПЗ страны - 16,5%.

В августе 2020 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом сократился на 9,2% к уровню августа прошлого года - до 1 млн 261,8 тыс. тонн.

Прокачка на НПЗ Украины в прошлом месяце уменьшилась на 0,9% - до 225,6 тыс. тонн. В том числе транспортировка украинской нефти составила 117,1 тыс. тонн, азербайджанской - 43 тыс. тонн, американской - 65,4 тыс. тонн.

Как сообщалось, транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2019 году сократился на 1,6% - до 13 млн 126,6 тыс. тонн, тогда как объем транспортировки нефти на НПЗ страны увеличился на 13,4% - до 2 млн 382,3 тыс. тонн.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


Азербайджан в январе-августе поставил в Украину нефти почти на $200 млн Азербайджан в I полугодии поставил в Украину нефти на $171 млн, доля – 64,5% SOCAR интересовалась хранением нефти в Украине Прокачка нефти азербайджанской нефти в Белоруссию по Одесса-Броды началась, в порт Одессы прибыл второй танкер Азербайджан в январе-феврале экспортировал в Украину нефти на $15,2 млн Белоруссия готова к поставкам азербайджанской нефти с Украины через Одесса-Броды, заявляют в компании Гомельтранснефть Дружба

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]