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СНГ 16.09.2020 20:56

Лукашенко поручил Минюсту перерегистрировать политические партии Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести перерегистрацию политических партий в стране.

По словам Лукашенко, "в настоящее время в Минюсте зарегистрировано 15 партий". "Но мы же понимаем, что это не партии. Когда 10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии - соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию", - сказал президент на встрече с политическим активом страны в среду. Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко считает, что до того, как будет принята новая Конституция, надо вернуться к партийной системе, пройтись по закону о политических партиях. Он призвал "спокойно заниматься этой работой", поскольку "большое дело не делается впопыхах, оно должно вызреть".

"Ранее мы не занимались серьезно партийным строительством. Не было запроса на партии", - констатировал он.

Что до новой Конституции, то в ней, по мнению Лукашенко, "следует прописать сдержки и противовесы, баланс власти". "Проект новой Конституции уже, наверное, третий. Над ним работают. Не думайте, что простая работа. И вот этот первоначальный вариант - проект - будет внесен на обсуждение всех ветвей власти", - отметил глава государства, добавив, что когда процесс обсуждения завершится, окончательный проект новой Конституции будет вынесен на референдум.

Кроме того, Лукашенко заявил о необходимости реформирования местного самоуправления. Он считает, что "пришла пора рассмотреть назревшие вопросы реформирования местного самоуправления". Президент считает, что местные власти должны активней участвовать в решении возникающих вопросов и проблем на местах и проявлять инициативу.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ПАРТИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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