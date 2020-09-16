Президент Кипра Никос Анастасиадис в среду раскритиковал Турцию за намерение продолжать поиск месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье, сообщает Al Jazeera.

"К сожалению, вчера Турция через систему NAVTEX (международная автоматизированная система оповещения - ИФ) сообщила о расширении области бурения судна Yavuz в то время, как продолжается ряд инициатив, направленных на прекращение подобных незаконных действий Анкары и на деэскалацию ситуации", - заявил Анастасиадис на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

По информации турецкого телеканала TRT, операции по разведывательному бурению судна Yavuz продолжатся до октября текущего года.

Планируется, что Yavuz будут сопровождать три турецких военных корабля.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.