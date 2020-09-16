Шарифов примет участие в годовом заседании АБР

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов примет участие в 53-м ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР)17-18 сентября, отмечается в сообщении Минфина.
«Заседание пройдет в формате видеоконференции и будет посвящено борьбе с пандемией COVID-19, поддержке задач постпандемического восстановления экономики, мобилизации внутренних ресурсов и достижению устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Будут обсуждены экономические, финансовые, социальные программы и другие вопросы, которые обеспечат будущее развитие океанического региона», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в рамках годового собрания АБР также состоится заседание Организации Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества на тему «Итоги и путь развития». Во встрече примут участие министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев, председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев и заместитель министра экономики Ровшан Наджаф.
53-е ежегодное собрание Совета управляющих АБР было запланировано на 4-5 мая 2020 года в Инчхоне, Южной Кореи. Однако провести собрание не удалось из-за пандемии COVID-19, и встреча была разделена в два этапа - 22 мая в Маниле, Филиппины, где находится штаб-квартира АБР, и 17-18 сентября в режиме видеоконференции.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $5 млрд.
А.Мамедов
Армения является квазигосударством – МИД Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Армении пока не собираются встречаться по проблеме Карабаха
Баку начал практическую работу для налаживания взаимных поездок граждан Азербайджана и Турции по внутренним паспортам - МИД
Главные тренеры по олимпийским видам спорта в Азербайджане теперь будут называться «главными специалистами по селекции»
ГТК Азербайджана пресек незаконный вывоз из бакинского аэропорта $53 тыс.
В Литве и Эстонии зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19, в Латвии количество зараженных сохраняется на прежнем уровне
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Меркель ждет от РФ объяснений по Навальному - кабмин ФРГ
Тема "Северного потока 2" не была основной на встрече Путина и Миллера - Песков
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank продолжает поддерживать программу самозанятости
NEQSOL Holding поддержал привлечение иностранного медперсонала в Азербайджан в связи с пандемией
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори