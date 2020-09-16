Шарифов примет участие в годовом заседании АБР

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов примет участие в 53-м ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР)17-18 сентября, отмечается в сообщении Минфина.

«Заседание пройдет в формате видеоконференции и будет посвящено борьбе с пандемией COVID-19, поддержке задач постпандемического восстановления экономики, мобилизации внутренних ресурсов и достижению устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Будут обсуждены экономические, финансовые, социальные программы и другие вопросы, которые обеспечат будущее развитие океанического региона», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в рамках годового собрания АБР также состоится заседание Организации Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества на тему «Итоги и путь развития». Во встрече примут участие министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев, председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев и заместитель министра экономики Ровшан Наджаф.

53-е ежегодное собрание Совета управляющих АБР было запланировано на 4-5 мая 2020 года в Инчхоне, Южной Кореи. Однако провести собрание не удалось из-за пандемии COVID-19, и встреча была разделена в два этапа - 22 мая в Маниле, Филиппины, где находится штаб-квартира АБР, и 17-18 сентября в режиме видеоконференции.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $5 млрд.

А.Мамедов