Армения является квазигосударством – МИД Азербайджана

Армения проводит деструктивную политику в регионе, предъявляя территориальные претензии соседним странам, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
«Недавние заявления главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна о необходимости создания условий для мира в регионе носят исключительно провокационный характер не только против Азербайджана, но и всего региона, в том числе против Турции. Вы можете себе представить, чтобы Мнацаканян или другое официальное лицо Армении, участвуя на каком-либо международном мероприятии, не воспользовался бы случаем, сделав очередные ложные заявления в адрес Азербайджана и Турции? Ввиду этого последние заявления Мнацаканяна являются очередной клеветнической кампанией», - сказал Халафов в среду, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Халафов, комментируя заявления Мнацаканяна, сделанные им в Египте подчеркнул, что такими заявлениями Армения «хочет выставить себя в хорошем свете».
Замглавы МИД добавил, что Ереван постоянно стремится сорвать переговорный процесс. «Каждый раз, когда приходит время предпринять субстантивные меры по урегулированию конфликта, Армения прибегает к очередной провокации для того, чтобы сорвать переговорный процесс, тем самым отодвигая вопрос освобождения оккупированных территорий Азербайджана», - подчеркнул Халафов.
По его словам, Армения предъявляет также территориальные претензии к Турции и Грузии. «Армения на сегодняшний день не является независимым государством. Армения – квазигосударство, которое не может вести независимую политику, она является инструментом для интересов международных сил. В связи с этим Армения делает подобные заявления, которые им диктуют внешние силы», - отметил Халафов.
Замминистра добавил, что Азербайджан никогда не допустит создания на своих территориях еще одного армянского государства.
Х.Насирзаде
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