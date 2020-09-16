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Регион 16.09.2020 22:02

Исламские страны, налаживающие отношения с Израилем, будут нести ответственность за последствия - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в среду предупредил исламские страны, нормализующие отношения с Израилем, об их ответственности за дальнейшее развитие событий.

"В регионе есть некоторые страны, население которых исламское, как и религия, но правители которых не понимают веры, религиозные правила и не заботятся о долге в отношении палестинского народа", - приводит слова Рухани агентство "Фарс".

При этом он выразил возмущение, что эти руководители "жмут руки сионистскому режиму".

"Вы ответственны за будущие последствия, которые могут иметь место. Вы совершили такое против правил региона и его безопасности", - подчеркнул Рухани.

В свою очередь "Фарс" отмечает, что президент Ирана обращался к властям ОАЭ и Бахрейна, нормализующим отношения с Израилем.

Накануне в Вашингтоне ОАЭ и Бахрейн подписали с Израилем соглашение об установлении дипотношений. Палестинцы рассматривают это как предательство.

Однако израильские СМИ отмечали, что в соответствии с соглашением о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем израильские власти приостанавливают реализацию плана аннексии части территории Западного берега реки Иордан как минимум на четыре года.

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Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, НОРМАЛИЗАЦИЯ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]