Молдавия - среди лидеров в Европе по количеству заражения COVID-19 на миллион населения, признают в Минздраве

За последние сутки в Молдавии зарегистрировано 627 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались, сообщил в среду вечером государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Константин Рымиш.

"В среду было обработаны 2868 тестов, в том числе 2600 первичных тестов. В результате выяснилось, что 627 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 44 361 случай", - сообщил госсекретарь.

Он отметил, что "уровень распространения COVID-19 остается очень высоким". "За последние 14 дней он составляет в среднем 473 случая в день. Молдавия находится среди лидеров в Европе по количеству заражения на количество населения - 12 770 случаев на один миллион населения", - констатировал Рымиш.

Он выразил озабоченность сложной ситуацией в городах. Так, из 627 случаев 278 зарегистрированы в Кишиневе. Также большое количество новых случаев инфицирования в граничащих с Кишиневом районах. В Приднестровском регионе в среду зарегистрировано 43 новых случая.

"В настоящее время в республике насчитывается 10 470 активных случаев COVID-19, из них 564 человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе 38 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил Рымиш.

Он отметил, что 627 новых случаев заражения коронавирусом в среду - это второй результат после антирекорда в 632 случая за день, зарегистрированного в начале сентября.

По его словам, среди лиц, у которых сегодня выявлен COVID-19, 37 человек работают в системе здравоохранения, в том числе 10 врачей. Всего было заражено почти 5000 медицинских работников, 35 из них скончалось.

"Из медицинских учреждений страны были выписаны еще 439 пациента, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 32 732 человека. В то же время, за последние сутки скончалось еще 15 человек с диагнозом коронавирус. Общее количество скончавшихся составляет 1159 человек", - сообщил Рымиш.

Как сообщалось, с начала августа ситуация с COVID-19 в Молдавии начала ухудшаться, количество случаев заражения ежедневно растет. На прошлой неделе правительство продлило до 30 сентября чрезвычайное положение в области здравоохранения, однако введенные ограничения не были ужесточены.