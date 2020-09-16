Нефть уверенно дорожает на статданных о запасах в США, Brent на уровне $41,39 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенный рост на торгах в среду после публикации официальных данных о запасах сырья в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $41,65 за баррель, что на $1,12 (2,76%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,52 за баррель, что на $1,24 (3,24%) выше уровня предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные резервы бензина снизились на 381 тыс. баррелей и составили 231,52 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,46 млн баррелей, до 179,31 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста резервов нефти на 2,07 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения резервов дистиллятов на 250 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, упали на 9,52 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 3,8 млн баррелей.

Данные API дополнили ряд других факторов, которые во вторник начали оказывать поддержку ценам на нефть, отмечает The Wall Street Journal. В их числе подготовка к урагану "Салли", обрушившемуся на юго-восточную часть США. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), в заливе было остановлено более 25% добычи нефти.

Подъему цен накануне также способствовали позитивные данные по экономике Китая и США, повысившие оптимизм в отношении перспектив спроса на энергоносители.

Тем не менее, как ОПЕК, так и Международное энергетическое агентство (МЭА) на этой неделе ухудшили прогнозы мирового спроса на нефть.

МЭА заявило, что перспективы нефтяного рынка стали "еще более неопределенными" в связи с возобновлением роста заболеваемости COVID-19. МЭА ухудшило прогноз снижения спроса на нефть в 2020 году на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,4 млн б/с.

Согласно новым оценкам ОПЕК, глобальное потребление нефти в этом году сократится на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 90,2 млн б/с. Ранее ОПЕК прогнозировала снижение спроса на 9,1 млн б/с в этом году. Организация также ухудшила прогноз на 2021 год.