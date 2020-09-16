Eni сделала новое открытие газа на шельфе Египта

Eni (оператор) и BP plcобъявили об открытии нового газового месторождения в так называемом "Великом районе Нурос" (Great Nooros Area) в египетских водах дельты Нила.
"Это открытие, совершенное с помощью разведочной скважины Nidoco NW-1, расположено на глубине 16 метров, в 5 км от побережья и в 4 км к северу от месторождения Нурос, открытого в июле 2015 года", - говорится в сообщении Eni.
Разведочная скважина Nidoco NW-1 обнаружила газоносные пески толщиной 100 метров, из которых 50 метров в пределах плиоценовых песков формаций Кафр-Эль-Шейх и 50 метров в пределах песчаника мессинского возраста формаций Абу Мади. Оба яруса с хорошими петрофизическими свойствами. "В пластах Абу Мади был пройден новый уровень, который еще не встречался на месторождении Нурос, что доказывает высокий потенциал района Великий Нурос и дальнейшее расширение газового потенциала к северу от месторождения", - отмечает итальянская компания.
Предварительная оценка результатов скважин с учетом расширения коллектора к северу и динамического поведения месторождения, вместе с недавними открытиями, выполненными в этом районе, показывает, что газ в Великом районе Нурос можно оценить свыше 4 трлн куб. футов.
Eni вместе с BP приступит к изучению вариантов разработки нового месторождения с учетом синергии с существующей инфраструктурой региона.
Eni через свою дочернюю компанию IEOC владеет 75%-ной долей в лицензии Abu Madi West Development Lease, а BP - оставшимися 25%. Оператором является Petrobel совместное предприятие IEOC и государственной Egypt General Petroleum Corporation (EGPC).
Eni присутствует в Египте с 1954 года, где работает через IEOC Production. Текущая добыча IEOC превышает 300 тыс. барр. нефтяного эквивалента в сутки.
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