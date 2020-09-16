Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0141 RUR   0.0226 GBR   2.1924 TRY   0.227

Цена на нефть

$/bbl   15.09 WTI 38.28 1.02 Brent 40.53 0.92

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 16.09.2020 20:55

РФ предоставит Белоруссии $1 млрд межгоскредита в 2020-2021гг, еще $500 млн пойдут по линии ЕФСР

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Логика такая, что мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счет ЕФСР и $500 млн за счет межгоса, в следующем - $500 млн за счет межгоса. Условия сейчас прорабатываются с белорусским Минфином", - сказал он.

Говоря о кредите ЕФСР, министр отметил: "Мы будем обращаться к коллегам, чтобы этот институт принял решение о минимальной программе поддержки Белоруссии. Раньше было две программы по $2 млрд, сейчас предложение быстро предоставить заем в размере $500 млн".

Для предоставления межгосударственного кредита потребуются поправки в Налоговый кодекс о включении Белоруссии в число стран, которым РФ может предоставлять такие кредиты. "Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита", - пояснил Силуанов.

Планируется, что заем EФСР будет предоставлен в долларах, а межгосударственный кредит в рублях.

"В рублях мы будем привязываться к стоимости ОФЗ с небольшой премией, по ставкам в валюте ЕФСР дает исходя из средней стоимости бондов РФ и Казахстана", - сказал также министр.

Говоря о целях предоставления кредита, он отметил, что "в целом это антикризисная поддержка", в том числе, на борьбу с COVID-19. "И в целом это поддержит платежный баланс Белоруссии. По оценкам сегодняшней ситуации, вкладчики забрали около $1 млрд из банков, поэтому платежный баланс будет поддержан и таким образом", - сказал он.

Говоря о сроках возврата кредитов, министр пояснил, что это будет определено в соглашениях. Но отметил, что "в среднем длина наших кредитов составляла около 10 лет, мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств".

Также отвечая на вопрос, что получит Россия при предоставлении заемных средств, он пояснил: "Россия получит стабильность финансов нашего партнера. Мы поддержим платежный баланс нашего партнера (. . .). Мы получим гарантии устойчивого выполнения Белоруссией обязательств перед российскими контрагентами, а именно так формулируются условия кредита, чтобы Беларусь не допускала просрочек по обязательствам как непосредственно суверена, так и компаний, где присутствует государственное участие, где заемщиком является Беларусь. Также мы формулируем условие о том, чтобы обязательства перед нашими компаниями по поставке энергоресурсов выполнялись в полном объеме".

Министр также отметил, что Белоруссия своевременно погашает обязательства перед РФ, никаких просрочек и задолженностей нет. В 2020 году обязательства Белоруссии перед Россией по долгу и процентам составляют чуть меньше $1 млрд и порядка $460 млн перед EФСР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КРЕДИТ


Похожие новости


Силовой резерв РФ близ границы с Белоруссией возвращается в места постоянной дислокации - Песков Путин и Лукашенко не обсуждали размещение в Белоруссии российских баз в обмен на поддержку белорусского главы - Песков Россия считает конституционную реформу в Белоруссии оптимальной для организации диалога с гражданским обществом - Лавров Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об использовании совместной группировки войск в случае угрозы с Запада Путин ожидает, что силовой резерв для Беларуси не понадобится - Песков Лавров нашел неконструктивной программу Тихановской

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]