ВБ: Азербайджан вошел в топ-10 стран, добившихся наибольшего прогресса в образовании и здравоохранении за последние 10 лет

Всемирный банк отмечает прогресс Азербайджана в сфере образования и здравоохранения за последние 10 лет, но призывает увеличить инвестиции в развитие человеческого капитала.
ВБ в среду опубликовал новый Индекс человеческого капитала (IKI), сообщает «Интерфакс-Азербайджан». В нем проанализировано развитие человеческого капитала среди 103 стран за период 2010-2020гг.
Согласно отчету, Азербайджан вошел в число 10 стран, добившихся самого большого прогресса в развитии здравоохранения и образования.
При этом ВБ подчеркивает, что пандемия коронавируса COVID-19 создает риски достигнутым успехам, так как были применены определенные ограничения.
Показатель IKI для Азербайджана равен 0,58. Это означает вероятность в 58% для оптимального здоровья и получения полного образования в будущем для детей, рожденных сегодня. Показатель индекса для Азербайджана соответствует среднему значению для стран со средним-высоким доходом.
По оценкам ВБ, Азербайджан имеет потенциал для улучшения индекса, так как, например, показатель Польши составляет 0,75.
Показатель IKI для Армении составляет 0,58, для Грузии – 0,57.
ВБ подчеркивает, что за последние 10 лет Азербайджан добился значительного снижения материнской смертности и улучшения в вопросах развития детей. В тоже время растет неравномерность в процессе получения образования: семьи с более высоким уровнем доходов могут получить более качественное образование (разница в качестве образования может составлять три года из-за неравномерности в процессе образования). В сфере здравоохранения ВБ негативным моментом считает тот факт, что до 79% расходов на медицинские услуги граждане Азербайджана вынуждены оплачивать из своего кармана.
В отчете указывается, что для развития человеческого капитала в сфере образования Азербайджану необходимо расширить программу привлечения детей к дошкольному образованию, улучшать актуальность высшего образования. В сфере здравоохранения необходимо улучшать реагирование на хронические заболевания и обеспечить более эффективное использование финансовых средств, выделяемых на эту сферу. В сфере социальной защиты и занятости, ВБ рекомендует Азербайджану увеличить инвестиции в социальную помощь наиболее уязвимым слоям населения, расширить сферу применения программы активного трудового рынка.
А.Азизов
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