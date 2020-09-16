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Социум 16.09.2020 22:19

ВБ: Азербайджан вошел в топ-10 стран, добившихся наибольшего прогресса в образовании и здравоохранении за последние 10 лет

Всемирный банк отмечает прогресс Азербайджана в сфере образования и здравоохранения за последние 10 лет, но призывает увеличить инвестиции в развитие человеческого капитала.

ВБ в среду опубликовал новый Индекс человеческого капитала (IKI), сообщает «Интерфакс-Азербайджан». В нем проанализировано развитие человеческого капитала среди 103 стран за период 2010-2020гг.

Согласно отчету, Азербайджан вошел в число 10 стран, добившихся самого большого прогресса в развитии здравоохранения и образования.

При этом ВБ подчеркивает, что пандемия коронавируса COVID-19 создает риски достигнутым успехам, так как были применены определенные ограничения.

Показатель IKI для Азербайджана равен 0,58. Это означает вероятность в 58% для оптимального здоровья и получения полного образования в будущем для детей, рожденных сегодня. Показатель индекса для Азербайджана соответствует среднему значению для стран со средним-высоким доходом.

По оценкам ВБ, Азербайджан имеет потенциал для улучшения индекса, так как, например, показатель Польши составляет 0,75.

Показатель IKI для Армении составляет 0,58, для Грузии – 0,57.

ВБ подчеркивает, что за последние 10 лет Азербайджан добился значительного снижения материнской смертности и улучшения в вопросах развития детей. В тоже время растет неравномерность в процессе получения образования: семьи с более высоким уровнем доходов могут получить более качественное образование (разница в качестве образования может составлять три года из-за неравномерности в процессе образования). В сфере здравоохранения ВБ негативным моментом считает тот факт, что до 79% расходов на медицинские услуги граждане Азербайджана вынуждены оплачивать из своего кармана.

В отчете указывается, что для развития человеческого капитала в сфере образования Азербайджану необходимо расширить программу привлечения детей к дошкольному образованию, улучшать актуальность высшего образования. В сфере здравоохранения необходимо улучшать реагирование на хронические заболевания и обеспечить более эффективное использование финансовых средств, выделяемых на эту сферу. В сфере социальной защиты и занятости, ВБ рекомендует Азербайджану увеличить инвестиции в социальную помощь наиболее уязвимым слоям населения, расширить сферу применения программы активного трудового рынка.

А.Азизов

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Тэги: ВБ, IKI, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]