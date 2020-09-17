Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9988 RUR   0.0226 GBR   2.1968 TRY   0.2269

Цена на нефть

$/bbl   16.09 WTI 40.16 1.88 Brent 42.22 1.69

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 17.09.2020 14:50

Страховщики назвали единичными случаи коронавируса среди россиян на отдыхе в Турции

Лишь незначительному числу российских туристов в Турции понадобилась медицинская помощь в связи с заражением коронавирусом, один турист попал в больницу, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в страховых компаниях.

"С момента запуска туристических рейсов в Турцию и по 10 сентября у нас было застраховано более 200 тыс. россиян, большинство из которых выбрали именно это пляжное направление. С 10 августа по 10 сентября страховкой воспользовались по разным причинам 2,4 тыс. человек. Подтвержденные случаи COVID-19 обнаружены только у 11 россиян, это менее одной сотой процента от общего числа наших туристов", - рассказала исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

По ее словам, в Турции действует практически идеальный протокол безопасности по коронавирусу. "Если есть симптомы, то туристы сдают тесты. В зависимости от результатов люди попадают в обсервацию, а это тот же отель, только номера другие, где они получают лечение. Все родственники тоже проходили медицинское обследование, при отрицательном результате они продолжали свой отдых", - пояснила Алчеева.

"Госпитализация понадобилась только одному гражданину РФ. Пациент успешно прошел лечение, выздоровел и вернулся домой. Мы, в свою очередь, полностью оплатили ему стационар, расходов в этом случае турист не понес", - добавила она.

По словам исполнительного директора ERV, в страховке есть лимит в $300, в случае если турист задерживается в чужой стране по причине заболевания коронавирусом, эти деньги уходят на проживание на карантине в отеле.

"Как правило, этих средств хватает для пребывания в недорогих гостиницах, но надо понимать, что, отправляясь на отдых, путешественникам могут понадобиться дополнительные средства, это просто надо иметь в виду", - подчеркнула Алчеева.

В страховой компании "Ингосстрах" сообщили, что в августе в Турции зафиксировано около 650 обращений в сервисные центры компании, в то время как за аналогичный период прошлого года их число превысило 2,2 тыс.

"Еженедельно у нас было порядка 5-6 обращений от российских туристов по симптомам коронавируса. Застрахованные получают необходимую медицинскую помощь и информационную поддержку", - сказал начальник управления урегулирования убытков СПАО "Ингосстрах" Максим Максимкин.

Подтвержденных случаев COVID-19 среди отдыхающих в Турции клиентов страховых компаний "Сбербанк страхование" и "АльфаСтрахование" не было.

В страховых компаниях также рассказали, что среди самых частых жалоб российских туристов на отдыхе в Турции в этом году остаются сердечно-сосудистые заболевания, ОРВИ, а также мелкие травмы.

Как отметили в ERV, большинство туристов обращались в сервисный центр из-за легких травм и простуды. "В первый месяц после открытия полетов россияне нередко обращались с тяжелыми травмами. Также была организована экстренная эвакуация в Россию спецбортом санавиации туристки, пострадавшей от кровоизлияния в мозг. С 10 августа по 10 сентября было организовано 5 посмертных репатриаций из Турции, которые связаны с инсультом и утоплениями", - рассказала Алчеева.

"Причины обращений традиционны для летнего туристического сезона, среди них - сердечно-сосудистые заболевания, повышенное артериальное давление, травмы, полученные по неосторожности (ушибы, переломы), аллергические реакции, заболевания ЖКТ (аппендицит, гастрит, холецистит и т.д.). Простудные заболевания в основном были урегулированы амбулаторно, также было несколько госпитализаций", - пояснил Максимкин, добавив, что смертельных случаев среди туристов не было.

Большинство клиентов СК "АльфаСтрахование" обращались за медицинской помощью в Турции в связи с симптомами ОРВИ, в "Сбербанк страхование" - с аллергией, солнечными ожогами, травмами. Всем клиентам была оказана медицинская помощь амбулаторно.

Россия 1 августа возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа - в Анталью, Даламан и Бодрум. За три недели последнего месяца лета и первые две недели сентября, по данным аэропорта Антальи, только на этот курорт прибыли более 500 тыс. российских туристов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ТУРИСТЫ


Похожие новости


Турция еще не поставила на боевое дежурство приобретенные у России С-400, сообщил глава МИД страны Турция и Россия приблизились к соглашению о прекращении огня в Ливии - глава МИД Турции Москва отвергает утверждения о ее поддержке действий Турции в Восточном Средиземноморье

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]