Президент Литвы приглашает Польшу присоединиться к балтийским санкциям в отношении белорусских чиновников

Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил в четверг в Вильнюсе с польским премьер-министром Матеушем Моравецким ситуацию в Белоруссии и санкции в отношении этой республики, сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-службу литовского президента.
"Литва не признает Александра Лукашенко избранным руководителем Белоруссии, поскольку выборы, организованные в августе, не были ни свободными, ни демократическими", - заявил Науседа.
По его словам, Литва надеется "на прекращение агрессии против мирных белорусских граждан", на диалог между белорусскими властями и гражданским обществом, на мирную передачу власти в Белоруссии.
Президент Литвы напомнил, что Балтийские страны договорились о санкциях в отношении белорусских должностных лиц и пригласил Польшу присоединиться к этой инициативе, "демонстрируя, таким образом, солидарность с мирным белорусским народом".
В конце августа Латвия, Литва и Эстония обнародовали список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд в страны Балтии. Список включает около 30 имен, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Литовский президент и польский премьер в ходе встречи также уделили внимание и вопросу запуска Белорусской АЭС в Островце. Как сообщила администрация президента, стороны договорились строго оценивать начало деятельности БелАЭС и бойкотировать производимую ею электроэнергию.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.
За время протестов задержаны порядка 10 тыс. человек, есть погибшие. Белорусские милиционеры действуют на акциях протеста жестко, с применением силы. С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания. В правоохранительных органах Белоруссии на рассмотрении находится более 2 тыс. обращений граждан по фактам насилия со стороны силовиков, сообщил 16 сентября первый замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич.
В Литве с середины августа находится экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. По ее инициативе в Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции, который власти признали антиконституционным. Ряд членов президиума Совета были арестованы.
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