Послу США в Москве заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии - МИД РФ

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ходе телефонного разговора с послом США в Москве Джоном Салливаном заявил ему о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии, сообщает в четверг российский МИД.

"С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, основное внимание было уделено последним событиям в Белоруссии, а также ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования.