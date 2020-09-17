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СНГ 17.09.2020 15:15

Послу США в Москве заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии - МИД РФ

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ходе телефонного разговора с послом США в Москве Джоном Салливаном заявил ему о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии, сообщает в четверг российский МИД.

"С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, основное внимание было уделено последним событиям в Белоруссии, а также ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]