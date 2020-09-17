Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9988 RUR   0.0226 GBR   2.1968 TRY   0.2269

Цена на нефть

$/bbl   16.09 WTI 40.16 1.88 Brent 42.22 1.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.09.2020 15:28

В Индии призывают Китай добросовестно выполнять договоренности о разведении сил на границе

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх призвал Китай добросовестно выполнять достигнутые сторонами договоренности о разведении сил на спорных пограничных территориях в районе Ладакх, сообщает Associated Press.

"Индия стремится к мирному урегулированию путем переговоров", - цитирует его слова агентство. Выступая в верхней палате парламента, министр заявил, что Китай нарастил численность войск и вооружений в Ладакхе в нарушение договоренностей, и что это создает напряженность, поскольку Китай пытается в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе посредством агрессивных действий.

4 сентября министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече в Москве с индийским коллегой Раджантха Сингхом заявил, что ответственность за напряженность на границе между двумя странами в районе Ладакх лежит на Индии. Переговоры министров состоялись в рамках встречи в Москве глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ.

Обострение ситуации на линии фактического контроля в Ладакхе началось еще в мае, когда, по информации Дели, в столкновении между пограничниками двух стран погибли 20 индийских военных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, КИТАЙ, ГРАНИЦА, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


МИД Китая призвал США отказаться от предвзятости в отношении КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости "здоровых и стабильных" связей Китая с Индией Противоречия между Дели и Исламабадом не могут отразиться на работе ШОС - генсек организации Си Цзиньпин призвал Индию к укреплению взаимного доверия между двумя странами У лидеров Китая, России и Индии в этом году будет много возможностей для контактов - МИД КНР Лидеры Индии и Китая выражают готовность сделать усилия для урегулирования пограничных споров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]