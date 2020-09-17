В Индии призывают Китай добросовестно выполнять договоренности о разведении сил на границе

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх призвал Китай добросовестно выполнять достигнутые сторонами договоренности о разведении сил на спорных пограничных территориях в районе Ладакх, сообщает Associated Press.
"Индия стремится к мирному урегулированию путем переговоров", - цитирует его слова агентство. Выступая в верхней палате парламента, министр заявил, что Китай нарастил численность войск и вооружений в Ладакхе в нарушение договоренностей, и что это создает напряженность, поскольку Китай пытается в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе посредством агрессивных действий.
4 сентября министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече в Москве с индийским коллегой Раджантха Сингхом заявил, что ответственность за напряженность на границе между двумя странами в районе Ладакх лежит на Индии. Переговоры министров состоялись в рамках встречи в Москве глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ.
Обострение ситуации на линии фактического контроля в Ладакхе началось еще в мае, когда, по информации Дели, в столкновении между пограничниками двух стран погибли 20 индийских военных.
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