Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9988 RUR   0.0226 GBR   2.1968 TRY   0.2269

Цена на нефть

$/bbl   16.09 WTI 40.16 1.88 Brent 42.22 1.69

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.09.2020 15:55

Обсуждений об усилении в РФ карантинных мер или о возврате к самоизоляции из-за COVID-19 нет - Песков

Возможность усиления карантинных мер в России в связи с некоторыми прогнозами о росте динамики заболеваемости коронавирусом не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг Пескова спросили, "ходят ли обсуждения" о том, чтобы вернуться к самоизоляции "или усилить карантинные меры хотя бы частично" на фоне "слухов" о грядущем повторном обострении ситуации с коронавирусом в России.

"Нет, никаких обсуждений не ходит", - заявил Песков.

Он объяснил, почему таких обсуждений не ведется.

"Потому что заблаговременно в ходе острой фазы борьбы с коронавирусом во всех регионах РФ без исключения были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии. Эта мобилизация состоялась. Она осуществлялась под строгим контролем и при координации с правительственным штабом. В этой работе еженедельно принимал лично участие президент России. Это дало свои плоды", - сказал Песков.

"Система здравоохранения мобилизована. И это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Во время беседы с журналистами была поднята тема ситуации в Ставропольском крае, где в связи с коронавирусом по-прежнему пройден только первый этап снятия ограничений, разрешена работа только малых магазинов и основной бизнес закрыт уже шестой месяц по настоянию Роспотребнадзора. В связи с этим Пескова спросили, "должны ли губернаторы подчиняться" таким решениям Роспотребнадзора и как, по мнению Кремля, "должна выстраиваться работа глав регионов в таких вопросах".

"В данном случае это прерогатива глав регионов. Именно они принимают соответствующее решение. Здесь они должны пользоваться теми полномочиями, которые у них есть", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, КРЕМЛЬ


Похожие новости


Анна Нетребко сообщила, что находится в больнице с коронавирусной пневмонией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]