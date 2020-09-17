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Здравоохранение 17.09.2020 16:22

Усталость европейцев от ограничительных мер по COVID-19 понятна, но власти должны убеждать население исполнять их - ВОЗ

Жители Европы закономерно устали от мер по борьбе с коронавирусом, однако власти обязаны взаимодействовать с населением и разъяснять необходимость соблюдать эти меры, заявил в четверг глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Эта пандемия столько забрала у нас. Усталость - это нормальное явление, ее нужно понять", - сказал он на брифинге.

Глава департамента продолжил, что апатия, особенно среди молодежи, по поводу таких мер как ношение масок и соблюдение дистанции, не является чем-то необычным. В связи с этим, по его словам, ВОЗ разработал сразу четыре стратегии, как правительствам лучше взаимодействовать с отдельными гражданами и местными сообществами.

"Мы должны постараться понять те барьеры, с которыми они (граждане - ИФ) сталкиваются... признать трудности", - пояснил он.

Также Клюге заявил, что в Европе продолжает расти заболеваемость коронавирусом: так, недельный прирост случаев в регионе превзошел показатели марта 2020 года.

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Тэги: ЕВРОПА, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ЖИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]