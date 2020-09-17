Усталость европейцев от ограничительных мер по COVID-19 понятна, но власти должны убеждать население исполнять их - ВОЗ

Жители Европы закономерно устали от мер по борьбе с коронавирусом, однако власти обязаны взаимодействовать с населением и разъяснять необходимость соблюдать эти меры, заявил в четверг глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Эта пандемия столько забрала у нас. Усталость - это нормальное явление, ее нужно понять", - сказал он на брифинге.

Глава департамента продолжил, что апатия, особенно среди молодежи, по поводу таких мер как ношение масок и соблюдение дистанции, не является чем-то необычным. В связи с этим, по его словам, ВОЗ разработал сразу четыре стратегии, как правительствам лучше взаимодействовать с отдельными гражданами и местными сообществами.

"Мы должны постараться понять те барьеры, с которыми они (граждане - ИФ) сталкиваются... признать трудности", - пояснил он.

Также Клюге заявил, что в Европе продолжает расти заболеваемость коронавирусом: так, недельный прирост случаев в регионе превзошел показатели марта 2020 года.